Agostinelli | “Il Napoli di Spalletti è superiore a quello di Sarri”

Andrea, allenatore e opinionista Mediaset, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live dove ha parlato del. Questo il suo intervento: ' Ilè spettacolare, forse è superiore ...- Ajax è stata trasmessa sul canale Mediaset Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Andrea. Una telecronaca che non si ascoltava da tempo, che ...Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista Mediaset, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Napoli è spettacolare, forse è superiore anche a quello di Sarri perché non sai mai come pre ...Andrea Agostinelli, allenatore e opinionista Mediaset, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live dove ha parlato del Napoli. Questo il suo intervento: “Il Napoli è spettacolare, forse è superior ...