Wanda Nara | scoperta la nuova fiamma dopo l’addio a Mauro Icardi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)a quanto pare, ha dimenticato definitivamente il suo ex marito, il calciatore del Paris Saint Germaindal quale ha avuto le due figlie Francesca e Isabella. Adesso la showgirl a quanto pare ha un altro amore. Scopriamo chi è il fortunato uomo che frequenta la bellissima modella e attrice argentina.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Le recentissime notizie diffuse sue la sua attuale situazione sentimentale sembrano dare conferma del fatto che l’attrice e showgirl argentina ora ha archiviato per sempre la sua lunga storia d’amore con, il campione di calcio che ha sposato nel 2014., chi è il suo nuovo ...

Non solo l'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi di metà luglio, ma anche quelli tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e tra Shakira e Gerard Piqué, sino al recente divorzio trae ..., flirt con L - Gante "Ci stiamo conoscendo"/ Con chi scorda Mauro Icardi... Piste da sci in Trentino, 'energia costerà 45 milioni' Le previsioni su quelli che saranno i costi dell'energia ...Wanda Nara senza freni su Instagram: la showgirl tira fuori tutto e fa impazzire i followers con una scollatura mostruosa.Attraverso il suo account social, Wanda Nara ha lasciato di stucco i suoi fan dopo aver postato una foto in cui è con un look sbalorditivo.