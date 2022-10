Ufficiale – Sarri può sorridere | arriva il rinnovo di un titolarissimo!

... dopo le discusse gestioni targate Maurizioe Andrea Pirlo. Ma così non è stato. Allegri è ... quasi 17 mesi di nienteAnzi, in questi diciassette mesi quasi raggiunti dopo il ritorno...3 ore fa FormazioneLazio LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, ... Per la squadra diil periodo è favorevole, di recente sono arrivate tre vittorie fila in Serie A ...Maurizio Sarri può finalmente godersi la sua Lazio: dopo un anno di apprendistato, i biancocelesti oggi volano in zona Champions Maurizio Sarri si gode finalmente una Lazio da sogno. Come riferito dal ...Claudio Onofri ha parlato della Lazio di Sarri ai microfoni di TMW Radio: le sue dichiarazioni Ai microfoni di TMW Radio, mister Claudio Onofri ha parlato così della Lazio di Sarri. PAROLE – «La Lazio ...