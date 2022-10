Sport in tv oggi | mercoledì 12 ottobre | programma ed orari di tutti gli eventi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Loin tv di12: il, glie la copertura televisiva digliivi pianificati per la giornata odierna. Entrano nel vivo gli appuntamenti di tennis settimanali, Firenze e Gijon per gli uomini e San Diego e Cluj-Napoca per le donne. Si conclude la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League con in campo il Napoli di Spalletti e l’Inter di Simone Inzaghi. Protagonista anche il volley femminili con i Mondiali in corso di svolgimento tra Olanda e Polonia ed il basket con tanti roster italiani impegnati nelle varie competizioni continentali. Di seguito il, glied i canali televisivi nel dettaglio. ...

Perso per un mese il suo terminale offensivo principale, il nigeriano Osihmen (cheriapparirà in panchina e sarà utile nel tour de force di nove gare in un mese), Spalletti ha trovato in ...Certi risultati non accadono per caso, sono la conseguenza di scelte sbagliate per le quali in passato hanno pagato dirigenti e allenatori chetrovano giustificazioni e opinioni di cortigiani a ...Victor Steeman si è spento nella notte. Il giovane pilota olandese, 22 anni, è deceduto in seguito alle ferite riportate nell’incidente avvenuto sabato alla curva 14 di Portimão durante Gara 1 del Cam ...Vedo che anche Civitanova sta rinnovando, sarebbe bello che lo facessero anche in altri sport». Ad esempio nel calcio «Certo, è uno sport che seguo molto e che ho praticato in passato ma in ...