Reportage TPI – Giallo nel Baltico | chi vuole affondare il Nord Stream

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono le due di notte del 26 settembre 2022, quando nelle acque di fronte all’isola danese di Bornholm viene registrata dai sismografi di Svezia e Danimarca una prima violenta esplosione. Si tratta di una deflagrazione paragonabile all’effetto di 500 chili di tritolo, tanti quanti furono usati per la strage di Capaci. L’azienda2 Ag denuncia una perdita di pressione lungo le condutture del gasdotto che si snoda attraverso il, riempito di gas ma mai entrato in funzione. Dal mare è visibile la fuoriuscita di metano, 25 volte più dannoso della Co2. Diciassette ore dopo un’altra esplosione, di potenza paragonabile. Stavolta a denunciare la perdita di pressione è il gasdotto1, che scorre in parallelo e che trasportava in Germania e poi in Europa il gas proveniente dalla ...