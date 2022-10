Recovery Plan | fascicolo sanitario elettronico | al via in tutte le Regioni - 2

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Per sostenere lee le Province Autonome in questo percorso, il Governo ha gia' stanziato 610 milioni, sanciti con il Decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta il 4 ottobre 2022, e ...

"Parte ora - sottolineano dal ministero - la seconda fase del progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, componente 2.1.3 - Missione 6, che vedra' gli interventi interessare ...Conclusa positivamente la prima fase in sei Regioni . Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha presentato alla Conferenza Stato - Regioni i risultati ... Recovery Plan: fascicolo sanitario elettronico, al via in tutte le Regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - 'Con il trend dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali, i costi delle opere del Pnrr sono aumentati di almeno 50%. Una scuola che un territo ...In collaborazione con Palazzo Chigi e il Mef (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ott - Si chiama 'Rai per Italia Domani' il progetto di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministr ...