OlbiaNotizie

... nelle piazze per la pace e in, in vista dell'opposizione al nascituro Governo Meloni e ... Quattro sono di Area Dem (Franceschini, Astorre,, Losacco), quattro gli Orlandiani (...... nelle piazze per la pace e in, in vista dell'opposizione al nascituro Governo Meloni e ... Quattro sono di Area Dem (Franceschini, Astorre,, Losacco), quattro gli Orlandiani (... Parlamento: Mirabelli (Pd), 'da Renzi parole in libertà' Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Oramai non c è nemmeno più da commentare. Da Matteo Renzi arrivano solo attacchi al Pd, ragionamenti politici naïf e parole in libertà . Così il senatore del ...Il leader di Azione chiede di scegliere tra il suo partito e il M5s. Le repliche molto dure di Mirabelli, Fiano e Valente ...