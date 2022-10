(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Leandroè stato acquistato per alzare il livello della Juve, ma l’argentino sembra essere in grossa difficoltà in vista del riscatto. Le vittorie contro Bologna e Maccabi Haifa avevano fatto sperare in un miglioramento in casa Juventus, ma purtroppo la situazione è peggioratadi più, con Leandroche è stato fattodall’undici titolare nella sfida contro il Milan. LaPresseGli obiettivi della Juventus in questa stagione erano decisamente ben diversi dalla drammatica condizione che sta diventandopiù chiara a tutti. Di bianconeri sembravano essere stati in grado di rialzarsi dopo un disastroso inizio di campionato, ma purtroppo Bologna e Maccabi Haifa non potevano essere considerate delle avversari di livello. A riportare tutti con i piedi per terra ci ha pensato il ...

Juve Dipendenza

Non serviva, poi, andare fino ad Haifa come ha fatto qualcuno per scoprire chefosse un ... meglio non parlare, già fatto anche questo: sopravvalutato da, un libero con un buon calcio, ..., fino a qui non pervenuto . Sarà anche titolare dell'Argentina, per carità, ma molto lento, ... Il calcio è soprattutto uno sport, anche se poi è diventato un business da capogiro, mauno ... Paredes è sempre più fuori dal progetto: ecco chi sarà il sostituto Leandro Paredes è stato acquistato per alzare il livello della Juve, ma l'argentino sembra essere in grossa difficoltà in vista del riscatto.La Juve è sempre più in crisi profonda e non riesce a rialzarsi. Nel mirino della critica finiscono anche due big della Vecchia Signora ...