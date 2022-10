Mulè diventa una furia con Telese | “Zitto!” Poi terrorizza Merlino e lo studio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nervi tesi nell'edizione del 12 ottobre de L'Aria che Tira. Nel talk show di La7 condotto da Myrtasono ospiti il deputato di Forza Italia e il giornalista Luca, con l'onorevole, che dopo aver atteso a lungo per esporre il proprio punto di vista sulla guerra, è già su di giri: “Spero di avere lo stesso rispetto che ho avuto stando in silenzio totale. Quando si fece la pace in Jugoslavia accompagnammo, con i ceppi inseguiti, il boia di Srebrenica…”. “Li consegnò la Serbia, è il classico esempio di trattativa” interviene Lucaperde subito le staffe: “Se mi fai finire… Eh no però così no, me ne vado, non è possibile, così non è possibile. Io me ne vado, ho duemila cose da fare”.prova a calmare i toni: “Non lo permetterei mai, verrei via con lei. Prego!”. ...