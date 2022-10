Il Sole 24 ORE

Il Fiscal Monitor ribadisce quindi un altro messaggio già lanciato più volte dall': quando le Banche centrali raffreddano la domanda, con una dolorosa stretta sui tassi, i Governi non devono ...... l'anno prossimo la stima è in netto ribasso secondo il. Anche la Germania è vista in forte ... Lo spread Btp - Bund si prende una pausa ea 232 punti mentre si scrive. Il Btp decennale rende ... Fmi: scende il debito pubblico globale, ma è l’effetto inflazione I governi devono tutelare le famiglie e basso reddito e assicurare il loro accesso al cibo e all'energia ma anche anche mantenere una politica di bilancio rigorosa in modo che non sia in contrasto con ...Malgrado la netta discesa dal 97% del Pil del 2021 (e dal 99,2% del 2020), il debito pubblico globale sarà di circa 7,5 punti percentuali più alto rispetto ai livelli prepandemici, sottolinea l’Fmi.