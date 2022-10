(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Undivertente è andato in scena davanti alle telecamere di Sky Sport dopo la partita vinta dal Napoli per 4 - 2 contro l'Ajax . Una vittoria che permette agli azzurri di conquistare il pass ...

Corriere dello Sport

Un siparietto divertente è andato in scena davanti alle telecamere di Sky Sport dopo la partita vinta dal Napoli per 4 - 2 contro l'Ajax . Una vittoria che permette agli azzurri di conquistare il pass ...Da www.corrieredellosport.it napoli ajax Un siparietto divertente è andato in scena davanti alle telecamere di Sky Sport dopo la partita vinta dal Napoli per 4 - 2 contro l'Ajax. Una vittoria che ... Capello stuzzica Spalletti, il siparietto in tv: "Io non faccio l'attore...."