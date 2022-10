Calcio | Sarri | ' turnover con il Graz? Mi sta sul ca questa parola'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) -? “Mi sta sul ca.... In Inghilterra giocano ogni 3 giorni, anche se hanno una predisposizione innata rispetto a noi. Oggi tiriamo le somme, ma neanche oggi, perché l'unico momento di preparazione della partita sarà domani mattina. Ecosa non mi piace, siamo costretti a questo per fare un mondiale in Qatar in inverno e ci adattiamo”. Così l'allenatore della Lazio Maurizioin conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League all'Olimpico contro lo Sturm. "Il nostro avversario ha dei numeri fisici impressionanti, è l'unica squadra che dal punto di vista delle statistiche atletiche ha fatto meglio di noi -sottolinea-. Si sta lottando punto su punto il campionato sul Salisburgo, che viene ...