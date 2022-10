WWE | Bray Wyatt sarà a Smackdown questo venerdì!

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il ritorno a sorpresa diad Extreme Rules è valso da solo il prezzo del biglietto. Dopo due anni di agonia, finalmente i fans hanno rivisto la sua faccia su un teleschermo WWE. Nella puntata di Raw di questa notte, è stato annunciato chepresente avenerdì. Va rammentato che Windham Rotunda (il vero nome dell’atleta) non mette piede nello show blu dal 9 Ottobre 2020, da quando cioè sconfisse nel Main Event Kevin Owens. “Rivela ciò che sei” Stanotte, per annunciare la presenza di, la WWE si è servita di un video in cui “The Eater of the Worlds” ha dichiarato: “Ero solito pensare che la prigione nella mia mente fosse l’unico luogo in cui sentirmi veramente libero… Rivela ciò che sei”, ...

The Fiend! Sullo stage viene inquadrata una porta, poi scardinata e che lascia spazio al ritorno shock di Wyatt!Wyatt è nuovamente ine il pubblico di Philly è totalmente in delirio . Dove ...Wyatt schienò AJ Styles con la patentata Sister Abigail, diventando per la prima volta in carrieraChampion . Bray Wyatt, oltre al QR Code visto in precedenza, si è fatto vedere con la sua nuova personalità ed ha lanciato un messaggio criptico.