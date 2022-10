il Dolomiti

... in Senato per l'accreditamento come neo - senatore."Se tu voti contro l'invio delle armi e contemporaneamente chiedi la pace stai chiedendo la resa - ha detto- noi siamo per il supporto ...dice che non parteciperà alla manifestazione per la pace Mi dispiace per, abbiamo ... abbiamo espresso sostegno alla popolazionema il problema è che è scomparso il negoziato ... IL VIDEO. Ucraina, Calenda: manifestazione a Milano vs Conte in piazza Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Se il mio partito aderisce non posso mancare e condivido la scelta di aderire". Lo dice Matteo Orfini a Radio Radicale a proposito del sit in di giovedì davanti all'ambasc ...Roma, 11 ott. (askanews) - "Organizzeremo una grande manifestazione a Milano" se il presidente M5S "Conte porterà in piazza le persone che sono ...