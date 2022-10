Spaghetti alle vongole veraci | la ricetta tradizionale | ingredienti e procedimento

Leggi su vesuvius

(Di martedì 11 ottobre 2022) Glisi preparano in poco tempo e sono davvero saporiti, farli è semplicissimo Si tratta di un primo piatto buono da leccarsi i baffi, unanapoletana che piace praticamente a tutti. Glifatti in questo modo sono una vera squisitezza, farli in casa è più semplice di quanto possiate immaginare.(Screenshot da Facebook)Questa gustosanapoletana si preparano con pochi e semplici, il risultato finale però conquisterà il palato dei vostri commensali. Per un’ottima riuscita del piatto è fondamentale che le ...