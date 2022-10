(Di martedì 11 ottobre 2022) Uninsieme di gruppi sanguigni, che potrebbe aiutare i medici in diagnosi prima difficili. Lo haundi ricercatori britannici dopo la tragica morte di due neonati che li ha spinti a studiare un antigene individuato per la prima volta 40 anni fa. Oltre ai sistemi più comuni, che distinguono i gruppi sanguigni in A, B e O e tramite il fattore Rh, esistono decine di altre suddivisioni. L’ultimo,to Er, è il 44° a essere stato classificato. L’antigene Er è statoanni fa, ma lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Blood, è il primo a descrivere mutazioni diverse. I ricercatori del National Health Service Blood and Transplant (Nhsbt) inglese hanno inoltre trovato due versioni dell’antigene precedentemente sconosciute. La nuova classificazione distingue cinque ...

Un team di scienziati dell' NHS Blood and Transplant (NHSBT) e dell' Università di Bristol ha scoperto un nuovo raro gruppo sanguigno, chiamato Er, dopo aver indagato tre antigeni noti che non corrisp ...È stato scoperto un nuovo gruppo sanguigno, si chiama 'Er'. Lo rileva uno studio del National Health Service Blood and Transplant (Nhsbt) inglese pubblicato sulla rivista 'Blood'. I quattro grandi… Le ...