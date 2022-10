(Di martedì 11 ottobre 2022) Ildelladi basket, con tutto quello che c’è da sapere sulla competizione europea che prenderà il via martedì 11 ottobre. Innanzitutto, sono 20 le squadre partecipanti, tra cui le italiane Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia. Le squadre sono divise in due gironi e si affronteranno in un match di andata e uno di ritorno, per un totale di 18 giornate, fino al 29 marzo. Le prime otto classificate al termine della fase a gironi per ciascun gruppo accederanno agli ottavi di finale. Da qui, le partite si giocheranno su gara secca.di consueto, poi, negli incontri della fase ad eliminazione diretta, la squadra con il miglior piazzamento nella regular season avrà il vantaggio di giocare in casa. ...

Il PalaLeonessa, con il suo calore, dovrà diventare il nostro fortino, anche in". Calcio, ...Ecco quindi tutte le informazioni sule come funziona la competizione, che quest'anno ... infatti, ci sarà anche la Virtus Segafredo Bologna, che lo scorso anno ha vinto l'. LA ... REGOLAMENTO Eurocup 2022/2023: la formula, come funziona Euroleague Basketball ha introdotto una serie di modifiche alle regole che entreranno in vigore immediatamente per la stagione 2022-23 ...Euroleague Basketball ha introdotto alcune modifiche alle regole e cambiamenti che entrano immediatamente in gioco per le stagioni 2022-23 sia in EuroLeague Turkish Airlines che nella 7DAYS EuroCup ...