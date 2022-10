Reddito di cittadinanza | uno studente maggiorenne può chiederlo?

Ascolta questo articolo La vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni dello scorso 25 settembre potrebbe aprire nuovi scenari sul tema deldi. Come noto, la leader di Fratelli d'Italia non ha mai nascosto un certo scetticismo in merito al sussidio , preferendo una linea economica diretta soprattutto agli investimenti ...La Guardia di finanza ha individuato, nell'ambito dei controlli a diversi operatori economici, 14 lavoratori "in nero" - di cui 2 risultati anche percettori didi- e 2 lavoratori irregolari. I finanzieri del Gruppo di Ragusa, nell'ambito di un potenziato piano di controllo del territorio finalizzato alla verifica dell'osservanza delle ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le Fiamme Gialle hanno eseguito mirati accessi nei confronti di diverse tipologie di imprese, principalmente operanti nel settore della ristorazione, individuando 14 lavoratori “in nero”, di cui 2 ...