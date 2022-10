Pd | Zanda | ' è indispensabile a equilibrio sistema politico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - “Come si fa a non vedere la grandezza e la profondità della crisi della sinistra nel mondo occidentale? E come si fa a fermarsi all'analisi del 20% del Pd in Italia? Come se la sinistra italiana non fosse parte di un fenomeno che colpisce tutte le democrazie occidentali. Anzi nelle condizioni date il 20 % del Pd non è risultato negativo". Così il senatore del Pd Luigiin una intervista al Riformista. "Oggi la domanda è: il Pd ha ancora una sua ragione d'essere? E occupa un ruolo utile alla democrazia italiana? La mia risposta è che, pur considerati i nostri limiti, considerata la seria necessità di rinnovamento, il Pd è tuttoraper l'delitaliano. Se non ci fosse stata l'opposizione del Pd, il primo governo Conte-Salvini ...