(Di martedì 11 ottobre 2022) Certo, ci sono le incognite legate alla situazione internazionale, prima fra tutte la crisi energetica. Ma guardando al governo che verrà, «». Perché anche se «Giorgiaarriva alla presidenza del Consiglio senza una grande esperienza governativa, è». A dirlo è stato l’ex presidente del Consiglio,, a Palazzo Madama in queste ore in cui i senatori si stanno registrando in vista dell’avvio ufficiale della legislatura.: «» Dunque, «» nel venturo ...

Secolo d'Italia

L'ex premierha un'altra visione: "Giorgia Meloni - ricorda, guardando alla complessità di questi tempi - sta ereditando la più difficile situazione economico - sociale degli ultimi ...E' quanto afferma. 'Vedo che Salvini insiste nel voler portare avanti provvedimenti che rischiano di far saltare in aria i conti dello Stato; misure che non tengono conto - ha ... Lamberto Dini: «Meloni intelligente e capace. Dobbiamo avere fiducia» Imputare a Giorgia Meloni e all'imminente governo di centrodestra i ritardi relativi all'attuazione del Pnrr: l'opposizione ha rivelato la sua prima mossa. Chiamarla «strategia» sarebbe eccessivo: dif ...Governo, Dini: “vedo che Salvini insiste nel voler portare avanti provvedimenti che rischiano di far saltare in aria i conti dello Stato” “Matteo Salvini potrebbe essere la spina nel fianco di Giorgia ...