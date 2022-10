Juventus | Allegri | “non mi dimetto” | l’analisi dell’allenatore bianconero

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) Non solo Andrea Agnelli, anche Massimilianosi è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo il ko contro il Maccabi Haifa. Il presidente ha confermato la fiducia nei confronti del tecnico, il livornese non ha intenzione di dimettersi come confermato nel post-partita. “C’è solo da fare silenzio, è stata una prova non all’altezza soprattutto dal punto di vista caratteriale. Torniamo a casa, dobbiamo lavorare ancora di più e stare zitti. Domani restiamo in ritiro alla Continassa fino al derby, è un atto dovuto alla società, ai tifosi e ai noi stessi”. “Il primo tempo è stato tra i peggiori mai giocati. Non abbiamo fatto nulla e ci hanno messo in difficoltà dall’inizio. Ogni tanto serve restare in ritiro, abbiamo più tempo per riposare e lavorare. Mai pensato alla dimissioni? No. Quando una sfida diventa più difficile è ancora più bella. Bisogna uscirne con ...