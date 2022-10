Israele-Libano | patto storico sul gas con la benedizione di Joe Biden

(Di martedì 11 ottobre 2022) Trovato l’accordo per esplorare e sfruttare giacimenti al largo di uno spazio di terra di frontiera che resta fronte di guerra. Anche Hezbollah ha dato il via libera

L'intesa tra le nazioni che non hanno rapporti diplomatici -ha occupato il sud deldal 1982 al 2000, con Hezbollah ha combattuto per 34 giorni di conflitto nell'estate del 2006 - ...La ricerca di idrocarburi ine' ferma dal 2020 a causa della disputa consui giacimenti off - shore. Il primo ministro Najib Mikati "ha chiesto ai rappresentanti di TotalEnergies ...Dal Medio Oriente invece finalmente una ottima notizia: un accordo (marittimo) tra Israele e Libano. Inauguriamo oggi, a quattro settimane esatte dal voto, una «serie» sulle elezioni di metà mandato: ...Trovato l’accordo per esplorare e sfruttare giacimenti al largo di uno spazio di terra di frontiera che resta fronte di guerra. Anche Hezbollah ha dato il via libera ...