La Gazzetta dello Sport

... per cui la Uefa ha giudicato positiva la loro prova…', la difesa di) sia sul presunto bus che sarebbe preparato per stare davanti alla porta di Onana ('La mia non è una squadra ...Il Barcellona sta trasformando il Camp Nou in un girone dantesco, Simonesuona lae sottolinea l'importanza dell'occasione per l' Inter: con un risultato positivo, di fatto, i nerazzurri avrebbero un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions. Spiega ... Inzaghi carica i suoi: "Col Barça serve un'impresa, ma io ci credo. Voglio una gara da Inter" Mentre tutto attorno monta la pentola a pressione e la chiamata alle armi dei catalani ricorda vagamente quella del 2010, Simone Inzaghi si presenta col sorriso nella pancia del Camp Noi prima della ...La squadra di Xavi Hernandez ha un assoluto bisogno di vincere per poter sperare nel secondo posto mentre i nerazzurri non possono assolutamente perdere. Il club nerazzurro, ancora orfano di Lukaku, C ...