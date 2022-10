Corriere dello Sport

ROMA - " State attenti perché tra poco mi presento anch'io ". E' il saluto, 'minaccioso', che Zlatanrivolge alla Lega Calcio a 8 aprendo al contempo alla possibilità di giocare insieme a Totti . Un'idea concreta ma, allo stesso tempo, remota come confermato dal 41enne fuoriclasse svedese ...Ibra , però, nonostante la carta d'identità non ha nessuna intenzione di fermarsi ed è pronto a lanciarsi in una nuovapronto per una nuova avventura Probabilmente non in un futuro ... Ibrahimovic sfida Totti, il minaccioso messaggio social diventa virale "Zlatan is coming". È questo il messaggio lanciato dal campione svedese attraverso un video postato su Instagram. L'attaccante del Milan non ha ancora fatto il suo esordio stagionale e la sua ultima a ...L’attaccante del Milan alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio non perde tempo e si lancia su un altro social.