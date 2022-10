I Marlene Kuntz presentano Karma Clima | «Un disco empatico | ora live nei club | nel 2023 nei teatri»

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ici raccontano di, un progetto che mette al centro la salvaguardia ambientale, unnato dall’urgenza di comunicare il problema e che sarà presentato neie neiè il progetto itinerante deiche ha portato la band da ottobre 2021 in tutta Italia, alla ricerca di quelle realtà che sono un modello in materia di eco sostenibilità e in nome del dovere etico di creare un senso di responsabilità verso il mondo che abitiamo. Un percorso che continua ad evolversi, unendo natura, arte e sostenibilità ambientale e che è stato declinato in poesia nel nuovo album dei, intitolato proprio ...

Biennale MArteLive 2022 I grandi eventi della settimana 10 - 17 ottobre Tra gli altri: Davide Enia, Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro,, I Hate My Village, Collectif FAIR - E, Piergiorgio Milano, Mellow Mood, Gianluca Petrella / Cosmic Renaissance ed Emilia Verginelli advertisement Biennale MArteLive Per lungo tempo ...di Barbara Visentin "Non rinneghiamo il passato ma cerchiamo nuove strade. No all'indifferenza sull'ambiente" Meno rabbia e più empatia. Il rock deisi mette al servizio della scienza e della collettività con un concept album, "Karma Clima", nato da un progetto itinerante omonimo, tutto incentrato sulla sostenibilità. "Questo disco è ...Karma Clima Il progetto itinerante dei Marlene Kuntz. Un progetto e un album con un DNA rivoluzionario A 6 anni di distanza dall'ultimo album in studio, venerdì 30 settembre è uscito Karma Clima (Al-K ...