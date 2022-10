Gli Anelli del Potere | intervista a Sir Lenny Henry

... leggi le storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste Su Prime Video c èdel Potere , la nuova serie tratta da Il Signore degliUn nuovo bonus da ...... leggi le storie dalla due giorni alla Fabbrica del Vapore e rivedi le interviste Su Prime Video c èdel Potere , la nuova serie tratta da Il Signore degliUn nuovo bonus da ...Gli Anelli del Potere, intervista a Lenny Henry: parla l'attore dell'Harfoot Sadoc Burrows nella serie tv su Prime Video dal 2 settembre.La prima stagione è finita da poco, ma il suo seguito è già in cantiere: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla seconda stagione de gli Anelli del Potere.