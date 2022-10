Finto incidente | vero furto | due arresti nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSorrento (Na) – Simulando un, rubarono da un’auto carte di credito con le quali poi prelevarono 2.000 euro in contanti. Per questo motivo, i carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura torrese, procedendo all’arresto di due persone, accusate diaggravato in concorso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il fatto si era verificato lo scorso luglio sulla strada panoramica SS 145 di Castellammare di Stabia: in quella occasione – secondo la ricostruzione degli inquirenti – i presunti autori del reato, fingendo un sinistro stradale, avevano indotto la vittima, preoccupata per i danni arrecati alla propria auto, ad arrestare la marcia e a scendere dal veicolo per valutare ...