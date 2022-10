ilGiornale.it

Ore 16:34 - Partito Gay: parlamentari lesbiche e gay, eletti in Fdi,out "In questo nuovo Parlamento sono presenti tra le fila di Fratelli di Italia e nel centrodestra almeno 5 ......non se ne può parlare in pubblico ed è vietato distribuire materiale multimediale che ne... Tra i 21 c'era chi non aveva ancora fatto- out e la tempesta mediatica scaturita dalla ... "Facciano coming out". È bufera sul diktat del partito Gay Il partito Gay parla di parlamentari lgbt all'interno del centrodestra: "Facciano coming out". FdI: "Invito intimidatorio" ...Si festeggia oggi, 11 ottobre, il Coming out Day, il giorno che celebra il diritto di affermare la propria identità sessuale.