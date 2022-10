“Date una carezza ai bambini” | sessant’anni fa il discorso della luna di Giovanni XXIII

Cronache Maceratesi

Hanno inizio gli sconti Amazon Prime che avranno luogo nelledell'11 e 12 ottobre:due giorni serratissima incentrata sulle migliori offerte e prodotti scontati presenti sul mercato. La piattaforma di e - commerce più nota al mondo, dedica un'......Sconti unici su pezzi ricercatissimi che riguardano il mondo dell' abbigliamento e degli accessori (e non solo) vi attendono nelledell' 11 e 12 ottobre 2022. Avete necessità di comprare... «Fermatevi e date una possibilità alla pace» Corteo contro la guerra Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nel giorno in cui Putin decide di lanciare bombe su Kiev come risposta alla distruzione del Ponte Kerch che collega la Russia alla Crimea, prende il via di fatto in Italia la XIX legislatura. (ANSA) ...