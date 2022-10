La Svolta

Davanti, seduti nei banchi dell'aula dei gruppi parlamentari della, gli eletti. Cravatta per ...prefetto di Roma Matteo Piantedosi che del leader della Lega è stato capo di gabinetto nel1.Proveranno a tenere tutto insieme attraverso un nuovo segretario che ricomincerà a dire 'con... chi sono i parlamentari di Azione allae al Senato Il partito di Carlo Calenda si è ... Ultimo'ora: **Camera: Conte, 'anche per me prima volta, emozionato'** Il Pd si prepara a fare opposizione e avvia un percorso per la rigenerazione. Il totonomi per le cariche istituzionali alla minoranza.L’attore, l’avvocato, l’odontoiatra, il videomaker. Emozionati come al primo giorno di scuola saranno tutti - impettiti e inamidati - giovedì mattina per la ...