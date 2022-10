Calcio | Champions | le formazioni ufficiali di Maccabi-Juve

(Di martedì 11 ottobre 2022) Haifa, 11 ott. - (Adnkronos) - SonolediHaifa entus, in campo alle 18.45 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi diLeague. Allegri fa riposare Bremer, al suo posto in campo Rugani. Questi gli 11 iniziali:Haifa (4-3-3) - Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Lavi, Chery; Atzili, Pierrot, David. All: Bakhar.ntus (4-3-3) - Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Di Maria.

La Juve fa visita al Maccabi Haifa per il quarto turno della fase a gironi diLeague . I bianconeri cercano il riscatto in Europa dopo la sconfitta di campionato contro il Milan e hanno l'obbligo di vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.Anche inil cammino dei bianconeri risente fortemente delle sconfitte incassate nei primi due turni della fase a gironi con Psg e Benfica e, per continuare a sperare nella qualificazione ...Ormai è fatta. C'era sdegno logico dopo la partita, domani però dobbiamo pensare a giocare a calcio. Se miglioreremo il gioco, non ci sarà tanto tempo di parlare di arbitri. Bisognerà vincere e spero ...Adnkronos) - Sono ufficiali le formazioni di Maccabi Haifa e Juventus, in campo alle 18.45 nel match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Allegri fa riposare Bremer, ...