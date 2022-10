Calcio | Agnelli | ' faccio fatica a pensare a cambio in corsa a Juve verifiche a fine anno | Allegri rimarrà'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Decisioni su? Non è una questione di una persona sola. Questa è una questione di gruppo in questo momento e da questo dobbiamo ripartire. Non ci sono responsabilità individuali. Lelantus le ha sempre fatte aad uninallantus,è l'allenatore e". E' la posizione espressa dal presidente dellantus Andreaa Sky sul tecnico Maxdopo il ko in Champions con il Maccabi.

