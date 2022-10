Barcolana | squalificate Arca e Way of Life | cambia classifica

La Giuria Internazionale dellaha squalificato oggi due barche, Arca e Ewol - Way of Life, dopo aver aperto altrettanti procedimenti: una protesta nei confronti di Ewol - Way of life e una procedura ex Regola 69 (...La Giuria Internazionale dellaha squalificato oggi due barche, Arca e Ewol - Way of Life, dopo aver aperto altrettanti procedimenti: una protesta nei confronti di Ewol - Way of life e una procedura ex Regola 69 (...(ANSA) - TRIESTE, 11 OTT - La Giuria Internazionale della Barcolana ha squalificato oggi due barche, Arca e Ewol-Way of Life, dopo aver aperto altrettanti procedimenti: una protesta nei confronti di ...