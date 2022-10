Ascolti tv | Grande Fratello Vip conquista il prime time

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Canale 5 con ‘Vip’ ha vinto ilin termini di share (20,85% e 2.730.000 telespettatori). Su Rai1, infatti, la fiction ‘Sopravvissuti’ con Lino Guanciale ha ottenuto nel complesso 2.752.000 telespettatori e il 15,1% di share. In particolare, il primo dei due episodi in onda, dal titolo ‘Alla deriva’ ha totalizzato 3.017.000 telespettatori e uno share del 14,9%. Su Rai2 il programma ‘Stasera tutto è possibile’ con Stefano De Martino ha invece realizzato 1.502.000 telespettatori e uno share del 9,6%. Fuori dal podio su Rai3 ‘Presa Diretta’ è stata vista da 1.444.000 telespettatori (7,6% di share) mentre su Italia1 il film ‘Peppermint l’angelo della vendetta’ è stato seguito da 1.417.000 telespettatori pari a uno share del 7,48%. Su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ ha interessato ...

...e glirestano bassi, anzi sono addirittura scesi rispetto al primo appuntamento. Così, Sopravvissuti ha conquistato solo 2.753.000 spettatori pari al 15.1% di share, facendo volare il...Chi è Serena Rossi la protagonista della fiction boom di'Mina Settembre 2' L'attrice ed ex ... Non solo ' Mina Settembre 2 ', Serena è una delle attrici più amate del piccolo e del... Ascolti tv, chi ha vinto tra "Sopravvissuti" e "Grande Fratello Vip"