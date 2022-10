Addio ad Angela Lansbury | a 96 anni è morta La signora in giallo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per tutti era semplicemente Jessica Fletcher. Ovvero Lain. Se ne è andata a 96, l’ultima diva della Golden Age di Hollywood. Perché nella sua carriera non ha solo risolto omicidi… Foto Ap Fra 5 giorni, il 16 ottobre, avrebbe compiuto 97. Se ne è andata l’ultima diva della Golden Age di Hollywood. «In pace, mentre dormiva» nella sua casa di Los Angeles.. Meglio conosciuta al mondo come Lain. Dal titolo del telefilm che l’ha fatta diventare un volto e un nome quotidiano nelle nostre case. Eppure, DameBrigid, questa l’onorificenza concessale dalla regina Elisabetta, ...

Lansbury, l'attrice inglese protagonista della serie tv 'La signora in giallo', e poi star dei musical a Broadway, è morta nella sua casa di Los Angeles a 96 anni. Nel video la sigla del ... La star britannica, che deve fama e fortuna ai ruoli televisivi, è stata anche un'attrice teatrale di enorme successo, ... Se ne è andata nel sonno a 96 anni Angela Lansbury, meglio conosciuta al mondo come La signora in giallo: un ricordo ... Addio alla stella di Hollywood Angela Lansbury, la popolarissima Jessica Fletcher del La Signora in Giallo. E' morta a 96 anni, a soli cinque giorni dal suo 97mo compleanno, nella sua ...