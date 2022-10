Wender in lutto | perché non va in onda “Lo Zoo di 105”

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lo storico programma radiofonico Lo Zoo di 105 non andrà inper ben una settimana, a causa del gravefamiliare che ha colpito uno dei conduttori, il dj. Come annunciato dalla pagina ufficiale dello show e da un altro volto del programma, Marco Mazzoli, l’intero gruppo di lavoro ha deciso di fermarsi per stringersi attorno all’amico e collega, in questo momento così doloroso.in: addio alla mamma Barbara Una tragica notizia ha colpito questa mattina i fan di Lo Zoo di 105 e del dj: sua madre, Barbara, è morta ieri e pare fosse malata da tempo, anche se i motivi non sono stati resi noti. Il commovente messaggio di addio del conduttore radiofonico ha commosso davvero tutti. “Vorrei scrivere tante cose di te – ha esordito, ...