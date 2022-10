Via libera a norma mutui prima casa giovani

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Oggi, nell’ultimo Consiglio dei Ministri di questo Governo, abbiamo approvato unache salvaguarda i tassi di interesse agevolati sui, accesi daitra i 18 e i 35 anni per l’acquisto della”. Così in un post su Facebook la ministra per le Politicheli, Fabiana Dadone. “In questo modo, ideicontinueranno a beneficiare dei tassi agevolati, nonostante l’aumento dei tassi di interesse dell’ultimo semestre; lavale per tutte le domande di accensione di, finalizzati all’acquisto della, che saranno presentate fino al 31 dicembre di quest’anno”. L'articolo proviene da Italia Sera.

