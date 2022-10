Verratti portato via di forza | “Perché fate i protagonisti?”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Clima tesissimo in casa Psg. Nel corso della partita pareggiata dai parigini contro il Reims, Marcosi è reso protagonista di un episodio singolare e decisamente sopra le righe. La squadra di mister Galtier non vive di certo un periodo sereno, e il pareggio in campionato tra le mura del Reims non ha fatto che inasprire gli animi di calciatori e dirigenza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’espulsione di Sergio Ramos ad opera del direttore di gara Gaillouste. Il rosso dato per proteste al difensore spagnolo ha acceso gli animi dei compagni. Uno su tutti Marcoche si è fatto paladino ed ha fronteggiato l’arbitro a muso duro guadagnando in tutta risposta una sonora ammonizione. Al rientro negli spogliatoi il centrocampista italiano ha proseguito nelle proteste e si è rivolto al quarto uomo chiedendo spiegazioni ...

Tuttosport

In un video che circola sul web si nota, visibilmente arrabbiato, mentre si avvicina al ...fate i protagonisti Come mai" - queste le parole del numero 6 del Psg che è stato poivia ...... inoltre, soltanto Marco(74) e Neymar (69) hannoa termine piu movimenti palla al piede (per almeno 5 metri) rispetto al difensore francese (66). Reece James, del Chelsea, ha preso ... Verratti furioso, altro caso Psg: perde la testa e viene portato via di forza! Marco Verratti non ci sta e dà in escandescenze durante la partita con il Reims. Il centrocampista è costretto a lasciare il campo di forza Clima tesissimo in casa Psg. Nel corso della partita ...Di Maria è l'ultima vittima del crimine di lusso. All'ex interista Vidal è toccato due volte, poi ci sono Castillejo, Marchisio, , Muriel, Dzeko e Nainggolan ...