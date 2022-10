Sondaggi politici | Giorgia Meloni continua a crescere nei consensi | FdI è al 26 | 4%

E questo è un problema che tutti dovrebbero sentire come proprio, anche i miei avversari... Oggi possiamo dirlo: nessuno si aspettava un risultato del genere tenendo conto deidelle ...Gli elettori Repubblicani Non c'è da stupirsi se poi, nei, gli americani registrati come ... nelle destre europee l'ambiguità è anche dei. Marine Le Pen , ad esempio, ha ammesso di ...Ottobre 2022 a a a Giorgia Meloni saluta il Partito democratico. A quasi due settimane dal voto del 25 settembre, Fratelli d'Italia rimane stabile al primo posto piazzandosi… Leggi ...Il leader azzurro alla vigilia del rientro a Palazzo Madama: "L'Europa si attende molto da noi. Forza Italia è il garante della coalizione. Noi mettiamo a disposizione per il governo i migliori parlam ...