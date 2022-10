Si chiama Rafael Nadal Perelló

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Fiocco azzurro per. Il campione di tennis è diventato papà per la prima volta. L’8 settembre a Palma di Maiorca è nato il suo bambino, frutto dell’amore con la moglie Maria Francisca (Xisca). E il nome del bebè appena nato è una vera sorpresa.e Xisca guarda le foto Leggi anche › Mark Zuckerberg papà per la terza volta: la moglie Priscilla Chan è incinta › Luca ...