Serie C 2022 23 | tra Siena e Cesena non si va oltre lo 0-0

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Reti inviolate all’Artemio Franchi tra, nel match valevole per la settima giornata diC, Girone B/23. Padroni di casa che si pongono così in seconda posizione con 15 punti,che sale al nono posto a quota 9. Un primo tempo combattuto e gestito bene da parte di entrambe le formazioni che hanno sprecato un paio di occasioni per parte. Ospiti che in, si sono visti annullare due reti per fuorigioco. Nella ripresa sono stati invece i padroni di casa a sprecare la rete del vantaggio al 57esimo con il tiro dalla distanza di Raimo, che ha sfiorato il palo alla destra di Tozzo. Da lì in poi, poche occasioni di gol. Match proseguito con ritmi blandi, e le reti inviolate lo dimostrano. SportFace.