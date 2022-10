Sampdoria | lesione al bicipite per Murillo

Brutta tegola per lache perderà per quasi due mesi il difensore colombiano Jeison Murillo che si era ...diagnostici effettuati in data odierna al calciatore hanno evidenziato unaal ...Brutta tegola per la, Murillo sarà out per circa due mesi. Il difensore colombiano si è infortunato nella gara di sabato a Bologna, dopo vari accertamenti è stata diagnosticata unaal bicipite femorale ...Non c'è pace alla Sampdoria. Il nuovo tecnico Dejan Stankovic perde per infortunio Jeison Murillo. Il trentenne difensore colombiano, che in estate la dirigenza non era riuscita a ricollocare all'este ...Brutte notizie per la Sampdoria: Jeison Murillo sarà out contro la Roma Lunedì alle ore 20:45 la Roma affronterà la delicata trasferta di Genova, dove i giallorossi troveranno la Sampdoria di Dejan St ...