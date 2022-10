Principe Andrea | l’avvertimento | ‘Non è ancora finita’

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilè apparso di buonumore mentre cavalcava nella tenuta del castello di Windsor questa mattina. I tabloid inglesi, infatti, hanno riportato le foto che mostrano il duca di York a cavallo. Ma per il terzogenito della regina Elisabetta le nuvole appaionofitte all’orizzonte. Un avvocato, che si occupa di rappresentare una delle vittime di Jeffrey Epstein, ha lanciato un cupo avvertimento. Il legale, infatti, ha dichiarato che per ilnon sonoterminati i guai con la giustizia. A lanciare il terribile avvertimento è stato l’avvocato Spencer Kuvin, che ha rivelato un dettaglio delle vicende giudiziarie in corso. La controversa Ghislaine Maxwell, infatti, ha tempo fino al 2023 per collaborare con i pubblici ministeri. AnsaLa Maxwell era in ottimi ...

Così il principe Andrea è caduto in disgrazia: tutta la storia, dagli onori militari agli scandali sessuali Banished: Prince Andrew è il nuovo documentario sulla vita del terzo figlio della regina Elisabetta. Dalla carriera nell'esercito alle accuse di reati su minorenni: perché il preferito della sovrana n ...La Duchessa ha raccontato in un festival letterario della sua attività di scrittrice e del suo rapporto speciale con la sovrana e suocera Elisabetta II ...