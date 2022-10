Oroscopo di Paolo Fox del 10 settembre 2022 | Acquario in difficoltà | cosa fare per evitare scontri

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ariete L’inizio di questa settimana è tra i più promettenti, avete davanti diverse scelte tra cui optare per rendere più produttiva la giornata. Attenzione alle piccole distrazioni potrebbero allungare il lavoro. Toro Il vostro caratteraccio vi rende abbastanza nervosi oggi, ma avrete l’occasione di sentirvi a vostro agio grazie ad un nuovo collega con cui legherete subito. Gemelli La risposta immediata di cui avevate bisogno non è arrivata per questo motivo dovrete rivedere i vostri piani per rispondere diversamente alle varie sollecitazioni. Il coraggio non vi manca per intraprendere un percorso differente e sempre più tranquillo. Cancro Cercate di mettervi in gioco adesso perché nel corso della prossima settimana ci saranno degli intoppi che non vi permetteranno di migliorare i risultati che avete raggiunto. Lasciate stare le amicizie ...