No | il Furry non è una pratica sessuale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Siamo stati taggati sotto a un post Instagram di Focus, questo: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Focus (@focus ita) Il post su Instagram riporta informazioni superficiali, che vanno in qualche modo chiarite. Sia chiaro, è vero che qualcuno si eccita indossando o guardando il partner che indossa costumi da animali di peluche (dopotutto se cerchiamo tra i vari feticismi si trova di tutto e di più). Ma “” non significa questo, ed è comprensibile che chi è parte della comunitàitaliana si risenta per questa associazione di idee. Difatti, se cerchiamo online una definizione inglese del termine, la prima che troviamo è questa:: an enthusiast for animal characters with human characteristics, in particular a person who dresses up in costume as such a character or ...