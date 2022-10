Michael J Fox e Christopher Loyd | l' abbraccio che commuove i fan | 40 anni dopo Ritorno al futuro e la lotta al Parkinson

corriereadriatico.it

e Christopher Lloyd , reunion di Ritorno al futuro . Marty McFly e il dottor Emmet Brown si sono ritrovati dopo quasi 40 anni, grazie all'evento di Comic Con a New York . L'attore di ...È stata l'occasione per raccontare qualche aneddoto dei vecchi tempi e perJ.quella di annunciare la recente morte della madre. La malattia Un abbraccio sul palco, le gambe malferme a ... Michael J Fox e Christopher Loyd, l'abbraccio che commuove i fan: 40 anni dopo Ritorno al futuro (e la lotta a Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno avuto un’emozionante reunion durante il New York Comic Con, 37 anni dopo l’uscita del cult Ritorno al futuro. Durante il lockdown dovuto alla pandemia i due si ...Michael J Fox e Christopher Lloyd, reunion di Ritorno al futuro. Marty McFly e il dottor Emmet Brown si sono ritrovati dopo quasi 40 anni, grazie all'evento di Comic Con a New York. L'attore di Teen ...