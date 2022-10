Meloni e l’Europa dei patrioti spiegata da Giubilei

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Intervenendo a Viva22, la festa del partito spagnolo Vox a Madrid, Giorgianon ha usato perifrasi o giri di parole per definire la sua visione del futuro: serve “un’Europa dei”. Come si possa declinare questo concetto, il premier in pectore ha provato a spiegarlo nel corso del suo discorso: “Abbiamo bisogno di un’Europa più coraggiosa di fronte alle grandi sfide e più umile quando si tratta di affrontare i nostri temi più locali riguardo ai quali le politiche nazionali funzionano meglio”. Giorgiaha poi aggiunto che “serve un’Europa pragmatica che persegua l’obiettivo della transizione ecologica senza distruggere il suo tessuto produttivo o si leghi mani e piedi alla Cina, che accolga chi viene per lavorare e difenda con forza i suoi confini esterni dall’immigrazione illegale, che investa sulla natività e difenda ...