"Di coesione, di senso della comunità, abbiamo bisogno. È un fattore primario di sicurezza". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della cerimonia al Quirinale di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2022. La coesione, ha aggiunto il capo dello ...Al Senatola maggioranza assoluta dei votanti al primo scrutinio, poi quella di presenti e se ... 'Per i tempi del nuovo governo chiedete a', aveva dichiarato Giorgia Meloni qualche ... Mattarella: serve coesione e senso comunità, fattore di sicurezza Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, è tornato a parlare nella giornata di ieri, soffermandosi sulle morti bianche in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti ...Videomessaggio della leader di FdI agli alleati spagnoli, che parla anche di Ucraina e Putin: «Inaccettabile tentativo annessione regioni». Il centrodestra si ...