Le Iene | gli ex Napoli rispondono agli insulti di Cassano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Antonioè stato ospite di Fedez nel suo programma “Muschio Selvaggio”. L’ex calciatore durante la trasmissione ha rivolto parole offensive nei confronti dei giocatori delche, nel 1987 e nel 1990, hanno vinto due scudetti con Diego Armando Maradona. “Lui ha vinto con una squadra di scappati di casa”. Non sono tardate ad arrivare le risposte di ex calciatori della squadra partenopea, tra cui Giuseppe Bruscolotti, capitano all’epoca della vittoria: “Uno comesarebbe durato tre giorni nello spogliatoio del, la cosa importante era il rispetto fra tutti”. L’ex difensore Alessandro Renica ha invece dichiarato: “Quella era una squadra formidabile. Credo che dei giocatori scarsi non avrebbero mai potuto vincere un campionato. Quello che ha dettoè molto offensivo.” E poi ...

... ho il diritto di pensarla così." E sul post di Ciro Ferrara ha rispondo all'inviato delle: ...che mi piacciono meno di quelli che mi piacciono! E al Napoli che ha vinto lo scudetto con...altri erano mediocri o scarsi'. A questo punto l'inviatochiede un commento sul post di Ciro Ferrara e Cassano risponde: 'Detto da lui è già abbastanza particolare, non parliamo di Freud! Per ...