?La Lazio non si ferma più | il poker alla Fiorentina vale la quarta vittoria di fila Sarri è al terzo posto

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tutti comodi al Franchi per lo show della. A gioire a Firenze sono i quasi duemila tifosi nel settore ospiti, entusiasti per i biancocelesti sempre più lanciati in Serie A. Quella contro...

Dopopausasquadra di casa va ancora vicina al goal, senza però trovarlo a causa di un grave errore di Gonzalez. Al 54 Immobile colpiscetraversa, poipartita prosegue senza grandi azioni fino all'85', quando Luis Alberto, entrato da pochi minuti, non sbaglia da appena dentro l'area. Nel finale Gonzalez spreca un'altra grande ...FIRENZE -Fiorentina fapartita,è concreta e fa 4 gol. Vecino e Zaccagni nel primo tempo, Luis Alberto e Immobile nel finale: un poker di una squadra spietata che sa soffrire in alcuni momenti, ma che riesce a far male ...La Lazio cala il poker anche a Firenze. Al termine della sfida, Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Vittoria che ha un peso incredibile. La Fiorentina è una squadra forte e la ...PROVEDEL 7: Due interventi goffi e avventati a inizio primo e secondo tempo, i compagni lo salvano entrambe le volte sulla linea o quasi. Sono le uniche défaillance di una partita che per ...